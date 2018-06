Kirchenkreis Hittfeld: "Durchstarter"-Kurse für Jugendleiter

(os). In den Nachbarschaften des Kirchenkreises Hittfeld starten wieder "Durchstarter-Kurse" für Jugendliche ab 13 Jahren. Die Teilnehmer, die sich nach ihrer Konfirmation als Teamer engagieren wollen, können nach dem Abschluss der Kurse aktiv in der Jugendarbeit der Kirchengemeinden mitarbeiten. Die Inhalte eine Durchstarter-Kurses sind Gruppendynamik, Leisstungsstile, Kindeswohl, Recht, Spiele-Pädagogik und die eigene Spiritualität.

Der Kurses in der Nachbarschaft Rosengarten hat bereits begonnen. Wer noch einsteigen möchte, meldet sich bei Diakonin Cornelia Rubach oder bei Diakon Reinhard Schünemann unter info@jugend-rosengarten.de

• In der Nachbarschaft Neu Wulmstorf-Elstorf ist die Auftaktveranstaltung am Samstag, 11. August, danach findet der Kursus 14-tägig donnerstags von 17.30 bis 19.30 Uhr im Gemeindehaus Elstorf statt. Anmeldung unter niklas.nadolny@evj-nwe.de.

• In der Nachbarschaft Buchbholz ist die Auftaktveranstaltung am Dienstag, 21. August, danach findet der Kursus 14-tägig dienstags von 16.30 bis 18.30 Uhr in Holm-Seppensen statt. Anmeldung unter daniel.gessner@evj-buchholz.de.