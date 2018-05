KKI-Bürgerfest mit viel Musik

"Hoffentlich haben wir gutes Wetter. Unsere Helfer haben bereits ein umfangreiches Programm organisiert. Es wäre schade, wenn das Wetter nicht mitspielt", sagt Udo Pagenkämper, Vorsitzender der Kinderkrebs Initiative Buchholz (KKI). Das 22. Bürgerfest findet am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Mai, entlang des Bahnhofswegs statt.

Das KKI-Bürgerfest ist eine Veranstaltung für die ganze Familie. Ob Jung oder Alt: Für jeden Besucher findet sich etwas Unterhaltsames. Viel Musik von Bands und Chören aus der Region, Tanzvorführungen von Vereinen und Schulen, Theatervorführungen und sportliche Darbietungen werden auf der Bühne gezeigt.

Für die jüngsten Besucher gibt auf dem Parkplatz gegenüber dem Kinderspielplatz ein Kinderprogramm, das vom Team der Sparkasse Harburg-Buxtehude durchgeführt wird. Dort befindet sich auch eine Hüpfburg, auf der die Kinder hohe Sprünge und weiche Landungen üben können.

Das große BASTI-Spielmobil sorgt dafür, dass bei den Kindern keine Langeweile aufkommt. Die Kinder können dort unter Aufsicht basteln. Ebenso findet eine Kreativwerkstatt mit verschiedenen Angeboten der Kindergärten "Am Schoolsolt" und "Am Mühlenbach" statt.

Zum ersten Mal dabei ist der Gulfstream II-Flugsimulator. Die Besucher können sich anschauen, wie ein echtes Flugzeugcockpit aussieht und funktioniert.

Am KKI-Tombolastand gibt es viele attraktive Preise zu gewinnen. Die Einnahme geht vollständig an die KKI. Der Verein bedankt sich bei allen Spendern, die für die vielen Gewinne gesorgt haben. Ein Dank geht auch an die zahlreichen freiwilligen Helfer, die es ermöglichen, das KKI-Bürgerfest zu veranstalten.

Die KKI lädt alle Bewohner von Holm-Seppensen und der Region ein, an beiden Tagen zum Bürgerfest zu kommen.



Zwei Tage lang gibt es ein buntes Programm, das viel Kurzweil bietet. Die Besucher dürfen sich auf folgende Gruppen freuen:

Samstag, 26. Mai:

15 Uhr: Schulchöre Holm-Seppensen (Leitung: Katharina Schmich)

15.20 Uhr: Theaterwerkstatt BiSchu (Leitung: Birgit Schulz vom Heede)

15.40 Uhr: Schulchöre Holm-Seppensen (Leitung: Katharina Schmich)

16 Uhr: Offizielle Eröffnung: Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse; Anne Pagenkämper singt das KKI-Lied

16.15 Uhr: Modernes Tanzkarussell mit dem Puppentanz & Feuerwehrtanz (Leitung: Sabine Diedrichsen)

16.30 Uhr: "tanz(T)raum Holm-Seppensen (Leitung: Sandra Kasten)

16.50 Uhr: Zumba Kids vom SV 08 Buchholz (Leitung: Claudia Michaelis)

17 Uhr: AROHA - SV 08 Buchholz (Leitung: Manuela Habermann)

17.10 Uhr: Zumbaamigos mit Zumba & Zumba Gold (SV 08 Buchholz) und Toning/Combat & Strong (Leitung: Claudia Michaelis)

Abendprogramm:

18.30 bis 19.30 Uhr: "Gegentakt"

20 bis 21 Uhr: Charly Hansen (Deutschrock)

21.30 bis 22.30 Uhr: Funky Move (Disco-Musik)

22.30 Uhr: "Schlagersahne"

Sonntag, 27. Mai

Die Meile ist bereits ab 11.30 Uhr geöffnet.

12 Uhr: "De Tampentrekker" - Shanty Chor

13.30 Uhr: DINO Harder - Gitarre und gesang

14 Uhr: Volkstanzgruppe Hollenstedt (Leitung: Birgit Kleinekampmann)

14.30 Uhr: Freizeitgemeinschaft Tangendorf - Kindertanz mit den Feuerküken (Leitung: Cornelia Goblitschke); Firebirds & Sparks mit Hip-Hop, Street Dance & Disco Dance (Leitung Bianca Greschek)

14.55 Uhr: tanz(T)raum Holm-Seppensen (Leitung: Sandra Kasten)

15.30 Uhr: "Freak & Out" - Musical & Showdance / SV 08 Buchholz (Leitung: Kirsten Michaelis-Recht)

15.30 Uhr: UHC Peewee Cheerleader (SV Blau-Weiss Buchholz e.V.; Leitung: Petra Hengelhaupt)

15.40 Uhr: Tanzmäuse SV Blau-Weiss Buchholz (Leitung: Kerstin Herbig)

15.55 Uhr: Todtglüsinger Sportverein mit Kindertanz & J-Dato-Tanz der Jugendlichen (Leitung: Ilka Bode)

16.15 Uhr: Parabol-Theater mit Benita Schulz; Bollywood Show Dance



Anschließend erfolgt die Übergabe der Ehrenurkunden durch Ortsbürgermeister Marc Wölpern

17.30 Uhr: L.S.T. - Lüneburger Schrotttrommler

18.30 Uhr: Tanja & Chris (Live-Musik)

Neu: Das Ende der Veranstaltung erfolgt gegen 20 Uhr.