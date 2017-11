Klassisch-romantisches Programm mit dem "ATOS Trio" in Buchholz

tw. Buchholz. „Wunderbares Publikum - guter Saal - phantastische Atmosphäre“ schrieb das "ATOS Trio" bei seinem ersten Gastspiel bei "KIB - Kammermusik in Buchholz" im Jahr 2006 ins Gästebuch. Da ist sicher etwas dran, sonst würde das Ensemble am Samstag, 11. November, wohl kaum bereits zum vierten Mal nach Buchholz kommen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr in der Rotunde des Albert-Einstein-Gymnasiums (Schaftrift 11) in Buchholz. Um 19.15 hält Martin Falk einen Einführungsvortrag zu den Werken des Abends.

Das "ATOS Trio" - 2003 gegründet - konzertiert mittlerweile weltweit in großen Sälen (demnächst im Concertgebouw Amsterdam und der Londoner Wigmore Hall) und gewann Preise auf renommiertesten Wettbewerben. Die Musiker Annette von Hehn (Violine), Thomas Hoppe (Klavier) und Stefan Heinemeyer (Violoncello) präsentieren ein rein klassisch-romantisches Programm mit Werken von Ludwig van Beethoven („Erzherzogtrio“) und Franz Schubert (Klaviertrio Es-Dur).

• Die Karten kosten 18 Euro (für Schüler und Studenten 4 Euro) und sind an der Abendkasse erhältlich.