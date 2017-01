Königsball in Dibbersen

Buchholz : Schützenhaus Dibbersen |

os. Dibbersen. Zu Ehren von Volker Kleeblatt „der Bergkönig“ feiert der Schützenverein Dibbersen-Dangersen seinen Königsball. Mitglieder und Gäste sind am Samstag, 28. Januar, ab 19.30 Uhr in der Schützenhalle an der Emser Straße willkommen. Während eine Live-Band für Stimmung sorgt, können die Besucher bei einer großen Tombola attraktive Preise gewinnen.