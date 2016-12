Kosmetikstudio Püttcher: „Wir sind weiterhin für Sie da!“

ah. Buchholz. „Von einigen Kunden haben wir gehört, dass es das ‚Kosmetikstudio Püttcher‘ nicht mehr geben soll“, sagen Martina Kretzing und Jutta Wollenberg, die beiden neuen Inhaberinnen des Studios. Nach der vertrauensvollen Übergabe im August dieses Jahres von Margarete Püttcher bietet das Kosmetikstudio Püttcher die bewährten Behandlungen sowie ein neues und vielseitigeres Portfolio an, welches keine Wünsche offen lässt.

Das Team offeriert die zeitgemäße Kosmetik auf modernstem Standard. Zum Team gehören Mandy Kretzing und Margret Beckedorf.Martina Kretzing und Jutta Wollenberg, die über eine langjährige Berufserfahrung verfügen, bieten alles für Schönheit und Wohlbefinden an - unter anderem Fußpflege, kreatives Nageldesign und Kosmetik.Das Behandlungsangebot ist sehr vielseitig. Dabei wird auf optimale Qualität der verwendeten Produkte Wert gelegt. Die erfahrenen Profis nutzen für die Anwendungen die bewährten Produkte der renommierten Hersteller „Maria Galland“ und „Charlotte Meentzen Naturkosmetik“.Neu im Portfolio u.a. ist „Spray Tanning“. Dieses ist die neuartige, gesunde Weise die Haut zu bräunen, ohne sie dabei zu schädigen. Es ist die einzige Methode, um in nur wenigen Minuten eine gleichmäßige Bräune zu erhalten ohne sich UV-Strahlungen auszusetzen. Eine Besonderheit ist der „Collagen Booster“, bei dieser Anwendung findet eine Hautverjüngung durch Licht statt (ELT). Die Anwendung hilft auch gegen Akne. Die Anwendung fördert die Produktion von Collagen, Elastin und Hyaluron, dieses verfeinert die Poren und verbessert das Hautbild.Margret Beckedorf ist montags für ihre Kunden nach individueller Terminabsprache vor Ort. Als Elite-Pigmentierer verwendet die Kosmetikerin „Micro-blading“ und „PhiRemoval“ für die Augenbrauen nach „PhiBrows“. Diese neueste Methode setzt Maßstäbe in der Behandlung. Microblading ist eine alternative Methode zum etablierten Permanent Make Up. Ferner ist Margret Beckedorf in der medizinischen Kosmetik tätig.- Geöffnet ist das „Kosmetikstudio Püttcher“ montags bis freitags von 9.30 bis 18 Uhr und samstags nach Vereinbarung.Informationen über das Serviceangebot gibt es direkt im Kosmetikstudio oder im Internet unter www.kosmetik-puettcher.de