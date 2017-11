"Kowtscheg" singen mehrstimmige orthodoxe Choräle und moderne Lieder in Buchholz

Buchholz : Christuskirche |

tw. Buchholz. Die christlichen Musiker der Gruppe "Kowtscheg" (zu deutsch: Arche) kommen aus dem ukrainischen Donezk um anderen von ihrem Glauben zu erzählen und diejenigen zu ermutigen, die ohne Hoffnung sind. Die Ensemblemitglieder sind ehemalige Bergarbeiter und Kriegs-Flüchtlinge, die vor fast 30 Jahren "Kowtscheg" gründeten. Neben ihren zumeist selbst komponierten ukrainischen und russischen Liedern, haben sie sich auch ein englischsprachiges Repertoire zugelegt.

Eine Kostprobe ihrer mehrstimmigen orthodoxen Choräle bis hin zu flotten, modernen Liedern geben "Kowtscheg" am Donnerstag, 23. November, um 20 Uhr in der Christuskirche (Bremer Str. 63) in Buchholz.

• Die Lieder und Berichte werden während des Konzerts vollständig übersetzt.