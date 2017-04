Kunst in den Vierdörfern - am 1. Mai in Sprötze

kb. Sprötze. Der 1. Mai ist in Sprötze ein Kunstereignis und auf jeden Fall einen Besuch wert: Im Museum in der Niedersachsen Str. 20 eröffnet der Verein "Heimatmuseum - Vierdörfer Dönz" um 11 Uhr die Ausstellung "Kunst in den Vierdörfern", in der Künstler aus Trelde, Sprötze, Kakenstorf und Drestedt Bilder und andere Kunstobjekte zeigen. Die Ausstellung ist in den kommenden Monaten immer sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Sylvia Itzen, die die eindrucksvollen Skulpturen vor dem Sprötzer Bahnhof geschaffen hat, öffnet am 1. Mai von 14 bis 17 Uhr ihre Ausstellung in der Bahnhofstr. 5. Direkt daneben und zeitgleich präsentiert Künstlerin Anne Beeken ihre Werke in ihrer Galerie.

Für Geselligkeit ist ebenfalls gesorgt: Der Schützenverein Sprötze-Kakenstorf beginnt um 11 Uhr mit dem Aufstellen des Maibaumes mit Musik, Bratwurst und Getränken.