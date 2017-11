tw. Holm. Bereits seit 25 Jahren ist die Holmer Mühle Anfang November die Kulisse einer Kunsthandwerker-Ausstellung. Zuerst noch heimatliche Volkskunst, ist es heute „Kunst und Handwerk“. So darf auch in diesem Jahr die vom Geschichts- und Museumsverein Buchholz organisierte Veranstaltung nicht fehlen. Die Tore der Mühle sind geöffnet am Samstag und Sonntag, 4. Und 5. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr. Neben Malerei, Keramik, Holz- und Textilarbeiten, warten auf die Besucher Teddys, Puppenkleidung, Gestricktes und Genähtes. In der Cafeteria gibt es Kaffee und Kuchen. Die Kunsthandwerker-Ausstellung wird abgerundet mit einem Näh-Workshop für Kinder und Anfänger.