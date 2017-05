Kunst & Landmarkt: Einzigartige Atmosphäre des Landlebens genießen

ah. Seppensen. Der Mai ist gekommen und der Kunst & Landmarkt öffnet am Sonntag, 14. Mai, auf dem Museumshof „Sniers Hus“ in Buchholz-Seppensen seine Tore. In der Zeit von 10 bis 18 Uhr offerieren 70 Aussteller sehr schöne Dinge rund um Garten, Wohnen und Lifestyle.

Gärtnereien aus der Region läuten mit einer reichen Farbenpracht die schönste Zeit aller Blumenliebhaber ein. Die Fachleute stehen auch gern mit fachkundigem Rat zur Seite. Sie bieten eine Vielfalt an Blumen an, unter der sich so manche besondere Pflanze befindet, die sich ideal für den eigenen Garten eignet.Auch antike „Schätze“, dekorative Accessoires, Schmuck, Bio-Produkte, Leckeres aus der Region, wie selbstgemachte Pestos oder Marmeladen, machen Lust auf das Leben auf dem Land. An verschiedenen Ständen können die Besucher Handwerkern bei der Entstehung ihrer Kunsthandwerke über die Schulter schauen. Vielleicht findet sich zum Muttertag auch noch das eine oder andere Geschenk. Auch die Schmiede des Museumshofes ist geöffnet. In den Räumen führt Dr. Ehrhard Deisting, Vorsitzender des Geschichts- und Museumsvereins Buchholz und Umgebung, durch ein Stück Heimatgeschichte.Wer so viele schöne Dinge besichtigt, benötigt zwischendurch eine Erholung. Zu einer Rast lädt der große Kaffeegarten im herrlichen Park ein. Kaffee und Kuchen lassen sich mit Blick auf den Dorfteich genießen.Selbstverständlich gibt es auch wieder ein kurzweiliges Programm für die Kinder. Sie können sich die Zeit, in der ihre Eltern über den Markt bummeln, bei Pfeil- und Bogenschießen vertreiben. Auch das Ponyreiten bereitet den jüngsten Besuchern immer großes Vergnügen. Wer seine Kreativität und Geschicklichkeit ausprobieren möchte, der ist beim Töpfern richtig. Das Pfadfinderlager ist auch wieder eröffnet.