Kunst zum Ausleihen: Artothek wird eröffnet

Buchholz : Stadtbücherei |

os. Buchholz. Kunst zum Ausleihen: Nach acht Jahren Pause wird die Artothek in der Buchholzer Stadtbücherei (Kirchenstr. 6) am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr feierlich wiedereröffnet.

Rund 200 Arbeiten aktueller Kunst - u.a. zeitgenössische Grafik, Collagen, Radierungen, Aquarelle und Bleistiftzeichnungen - stehen zur Ausleihe bereit. „Unser Ziel ist, Kunstwerke einem breiten Publikum zugänglich zu machen und damit Kunst und Künstler zu fördern“, erklärt Uta Golombek vom Leitungsteam der Stadtbücherei.

Wer für drei Monate Kunstwerke mit nach Hause nehmen möchte, muss lediglich die Nutzungsbedingungen akzeptieren und vier Euro Gebühr pro Leihstück zahlen. Wer ein Kunstwerk kaufen möchte: Das Stadtbücherei-Team stellt den Kontakt zum Künstler her.

Ab dem Eröffnungstag sind auch die Arbeiten der aktuellen Fotoausstellung ausleihbar. Zu sehen sind derzeit Fotografien von Ingo Engelmann, Brigitte Haack, Gloria Hecker und Frank Hoffmann.