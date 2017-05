"Ladies Days" bei Möbel Kraft mit vielen Aktionen und Gewinnspiel

Bei Möbel Kraft in Buchholz (Tischlerstraße 5) dreht sich am Freitag und Samstag, 12./13. Mai, alles um die Frau – das Möbelhaus lädt zu den "Ladies Days", dem Shopping-Erlebnis der besonderen Art, ein!

Bei einem Glas Secco oder Orangen-Saft gibt es die neuesten Wohn- und Wohlfühltrends zu entdecken sowie eine Vielzahl an Aktionen und Angeboten bekannter Marken und Aussteller aus der Region.

Einmalige Ladies Days-Rabatte garantieren sensationelle Schnäppchen. Mit etwas Glück wird die Shopping-Freude noch größer: Denn beim Gewinnspiel verlost Möbel Kraft unter allen teilnehmenden Besucherinnen Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von 850 Euro.

Als Highlight und außergewöhnliche Erinnerung an einen Shopping-Tag erwartet die Kundinnen eine persönliche Briefmarke mit eigenem Abbild! Diese Aktion ist kostenlos und läuft am Samstag, 13. Mai, von 9 und 18 Uhr. Die Briefmarken gibt es, solange der Vorrat reicht.

Weitere Aktionen an den Ladies Days: Secco-Frühstück und Ladies Lunch zu günstigen Möbel Kraft-Preisen sowie kleine Überraschung für jede Besucherin.

Einige der Aussteller: Stadac (Mini-Promotion), AOK (Infos rund um die Gesundheit), "Lieblingsstücke" (trendige Mode/Taschen, Schuhe, Gürtel und Accessoires), Hof Bartels (Frisches von Feld), Mary Kay (Kosmetik & Make Up), "Lifestyle Fitness" (kostenfreier Fitness-Check) und das Gartencenter Lüdemann (Blumen und Pflanzen für den Garten).