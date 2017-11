Ladies Night in der Apotheke

Etwas Besonderes für Frauen: Am Mittwoch, 29. November, findet in der Buchholzer Löns Apotheke (Neue Straße 9) ein für eine Apotheke eher ungewöhnliches Event statt – eine exklusive Ladies Night! Bei Sekt und Häppchen können interessierte Damen ab 19.30 Uhr in die spannende Welt der dermatologischen Kosmetik eintauchen und sich bei Mini-Gratis-Spa-Behandlungen in der Kosmetikkabine verwöhnen lassen. Zudem wird es Beratungsinseln zu verschiedenen Pflegethemen - wie beispielsweise Anti-Aging oder trockene Haut - geben. Eine Hautfachberaterin steht in einem separaten Raum für eine individuelle und ganz persönliche Hautberatung zur Verfügung. Zum Abschluss der Veranstaltung erhält jeder Gast ein kleines Geschenk.

Da die Teilnehmerzahl an diesem Abend begrenzt ist, wird um telefonische Voranmeldung unter 04181–6400 gebeten.