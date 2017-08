„Late Night Shopping“ im Designer Outlet Soltau mit zahlreichen VIPs

tw. Soltau. Bereits zum fünften Mal lädt das Designer Outlet Soltau zum „Shopping for Charity“ mit großen Stars am Freitag, 4. August, am Rahrsberg 7 in Soltau ein. Damit die Besucher das abwechslungsreiche Programm ganz in Ruhe genießen können, ist an diesem Tag „Late Night Shopping“ bis 23 Uhr. Außerdem machen zahlreiche exklusive Angebote, Live-Auftritte der Stars, der Empfang am pinken Teppich und viele weitere Höhepunkte den Abend zu einem ganz besonderen Event.

Auf dem pinken Teppich treffen unter anderem das Schauspielerpaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger auf Schlager-Prinzessin Vanessa Mai und das deutsche Pop-Duo Glasperlenspiel. Ein Höhepunkt wird sicher der Auftritt der amerikanischen Schauspielerin Bo Derek („die Traumfrau“) sein. Sie wird gemeinsam mit den anderen Prominenten den Losverkauf der Tombola ankurbeln und selbst am Verkaufstresen stehen. Der Erlös geht zu 100 Prozent an die Kinderstation im UKE in Hamburg. Hauptgewinn ist ein Wochenende mit einem Range Rover Evoque Cabrio.

Moderiert wird das Rahmenprogramm von Schauspieler und Moderator Thore Schölermann.