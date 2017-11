Laternenumzüge in Buchholz und Sprötze

Buchholz : Sparkasse Harburg-Buxtehude |

os. Buchholz/Sprötze. Zu Beginn der dunklen Jahreszeit haben die Laternenumzüge Buchholzer Vereine große Tradition. Am Freitag, 3. November, laden der TSV Buchholz 08 sowie der TSV Sprötze Kinder und ihre Eltern zum Laternelaufen ein.

• Treffpunkt für die Veranstaltung des TSV Buchholz 08 ist um 18.45 Uhr vor der Filiale der Sparkasse Harburg-Buxtehude an der Poststraße. Der Umzug führt durch die Buchholzer Innenstadt und wird vom Spielmannszug des SV Buchholz 01 sowie von der DLRG begleitet. Zum Abschluss gibt es auf der Rathauswiese Erbsensuppe, Getränke und einen Infostand von 08 sowie zum krönenden Abschluss ein großes Feuerwerk.

• Der TSV Sprötze lädt um 18.30 Uhr auf den Vorplatz des Sprötzer Bahnhofs. Von dort führt der Umzug, begleitet von der Freiwilligen Feuerwehr Sprötze und dem Spielmannszug des Schützenvereins Sprötze-Kakenstorf, zum TSV-Vereinshaus an der Königsstraße. Dort gibt es einen Imbiss und Getränke.