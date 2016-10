Laternenumzug des TSV Buchholz 08

Buchholz : Sparkasse Harburg-Buxtehude |

os. Buchholz. Zu seinem traditionellen Laternenumzug lädt der TSV Buchholz 08 in Kooperation mit der Sparkasse Harburg-Buxtehude ein. Treffpunkt am Freitag, 28. Oktober, ist um 18.45 Uhr vor der Sparkassen-Filiale an der Poststraße. Im Anschluss gibt es ein Feuerwerk und Erbsensuppe von Schlachter Wiese. Zudem informiert 08 über seine Sportangebote.