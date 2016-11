Laternenumzug durch Buchholz

os. Buchholz. Zu einem gemeinsamen Laternenumzug laden die Buchholzer Kirchengemeinden St. Petrus und St. Paulus ein. Start am Freitag, 11. November, ist um 16.30 Uhr in der St. Petrus-Kirche (Lüneburger Str. 23) mit einer kleinen Andacht. Dann geht der Laternenumzug, begleitet vom Paulus-Posaunenchor, zum Paulus-Haus an der Kirchenstr. 4. Dort gibt es einen kleinen Imbiss und warme Getränke. Gäste werden gebeten, einen Trinkbecher mitzubringen.