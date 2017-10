Lionsclub lädt zum Wohltätigkeitsball

Erlös geht an Zukunftswerkstatt Buchholz und Friedenshorst Tostedt / Jetzt Eintrittskarten sichernDieses Ereignis ist stets ein gesellschaftlicher Höhepunkt: Bereits zum 47. Mal lädt der Lions Club Buchholz-Nordheide zu seinem traditionellen Wohltätigkeitsball ein. Die Veranstaltung findet am Samstag, 11. November, ab 18.30 Uhr im Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10) in Buchholz statt.Mit dem Eintrittspreis von 85 Euro – für Auszubildende reduziert sich dieser Betrag auf 40 Euro – werden die Gäste kulinarisch verwöhnt und können zur Musik der Spitzen-Band "Blue Café" tanzen. Ein weiterer Höhepunkt ist die traditionelle Tombola mit hochwertigen Sachpreisen.Der komplette Überschuss fließt in soziale Projekte. Unterstützt werden die Zukunftswerkstat in Buchholz, in der Schüler aus dem gesamten Landkreis Harburg mit einem attraktiven Programm für die MINT-Fächer (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) begeistert werden, sowie den Friedenshort Tostedt, dder sich seit vielen Jahren erfolgreich um benachteiligte Kinder kümmert.Eintrittskarten gibt es im Internet unter www.Lionsball-Buchholz.de oder per Mail unter VolkerGreite@aol.com.