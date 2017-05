"Lütt Finkwarder Speeldeel" und "Stieglitze" präsentieren ein Konzert für und mit Rolf Zuckowski in der "Empore"

Rolf Zuckowski ist längst nicht so präsent wie früher. Seinen 70. Geburtstag und „40 Jahre Rolf-Musik“ aber will er auf einer großen Jubiläumstour feiern: Zum ersten Mal tritt der Musiker und Musikproduzent am Sonntag, 21. Mai, um 12 und 16 Uhr im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz auf. Dies jedoch als Gast beim Konzert des Nachwuchses der Finkwarder Speeldeel. Ein musikalischer Auftritt von Kindern für Kinder und ihre Familien.Die Jungen und Mädchen der „Lütt Finkwarder Speeldeel“ sowie der Gast-Chor „Stieglitze“ aus Buxtehude ehren das Schaffen von Rolf Zuckowski mit seinen schönsten Titeln. Dabei wird der berühmte „Kinderliedersinger“ auch selbst mit beiden Gruppen auf der Bühne stehen, sich aber hauptsächlich als Ehrengast fühlen und seinen Lieder aus dem Publikum lauschen. Neben der Vogelhochzeit op Platt in der Fassung von Sandra Keck aus dem Ohnsorg-Theater, gibt es noch ein buntes Rolf-Programm von den „Stieglitzen“.• Karten sind ab 17,50 Euro erhältlich an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878 (Ermäßigung bis 17 Jahre auf Nachfrage). Weitere Infos unter www.empore-buchholz.de