Maybebop: Konzert in der Empore am Mittwoch fällt aus

os. Buchholz. Das nahezu ausverkaufte Konzert der A-cappella-Band "Maybebop" am Mittwoch, 14. März, im Buchholzer Veranstaltungszentrum Empore fällt wegen der Erkrankung eines Sängers aus. Die Veranstaltung wird am Mittwoch, 12. September nachgeholt. Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Falls der Ausweichtermin nicht passt, können Kartenbesitzer ihre Tickets in den kommenden 14 Tagen an der jeweiligen Konzertkasse zurückgeben und sich den Preis erstatten lassen.