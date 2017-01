Media Markt sorgt mit Koch-mit.de ab sofort für die tägliche Dosis Kochen, Fitness und Gesundheit

für gesundes und leckeres Essen, jede Menge Fitness-Tipps sowieProduktempfehlungen und Produkttests. Interaktive Formate motivieren die User und sorgen dafür, dass selbst Koch- und Sportmuffel zu Töpfen, Gemüse und Turnschuhen greifen und dabei Spaß haben. In Live-Kochshows lassen sich zudem VIPs in die Kochtöpfe blicken.Ob für Erlebnisorientierte, Ernährungs- und Fitnessbewusste oder begeisterte Hobbyköche – bei Koch-mit.de wird jeder fündig. Das neue Online-Portal von Media Markt widmet sich der Kombination von Kochen, Fitness und Gesundheit. Neben leckeren Rezepten, die jeweils auch passende technische Produktempfehlungen für die Zubereitung enthalten, finden User in den Rubriken „Essen & Trinken“ sowie „Fit & Gesund“ redaktionelle Ratgeberartikel rund um die Themen Ernährung, Fitness undGesundheit. In der Kategorie „Produkttests“, mit der sich das Portal deutlichvon anderen Online-Angeboten in diesen Themenbereichen abhebt, stellenExperten zudem unterschiedliche Küchen-, Gesundheits- und Fitnessprodukte vor. Sie zeigen, was die Geräte tatsächlich können und für welchen Bedarf sie sich am besten eignen. Besonders praktisch: Wer vom Test überzeugt ist und das Produkt noch nicht besitzt, kann es direkt und ganz bequem im Media Markt Onlineshop oder im Markt vor Ort kaufen.Das Herzstück der Plattform bildet die Kochshow mit Spitzenkoch und ‚Rocking Chef‘ Ralf Jakumeit, der live aus der Media Markt Showküche zeigt, wie einfach, schnell und richtig lecker gesunde Küche sein kann. Interessierte User werden während der Show dabei auch live zugeschaltet und können Fragen stellen. Selbstverständlich kann man sich alle Folgen im Archiv noch einmal zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Regelmäßig lädt Ralf Jakumeit zudem Prominente ein und gibt einen Einblick, was in den Kochtöpfen der VIPs so schmort und auf welche Ernährungstipps sieschwören.