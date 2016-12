"Merry Christmas"-Konzert der "Glory Gospel Singers" in Buchholz

bo. Buchholz. Auf ihrer Weihnachtstournee kommen "The Glory Gospel Singers" am Dienstag, 27. Dezember, nach Buchholz. Unter dem Titel "Merry Christmas" präsentiert der Chor aus den USA dem Publikum um 19 Uhr in der St. Johannis-Kirche, Wiesenstraße 25, eine musikalische amerikanische Weihnacht.Auf dem Programm stehen neben Gospel-Klassikern wie "Go Down Moses", "Oh When The Saints" oder "Amazing Grace" bekannte Weihnachtstitel wie "Oh Holy Night", "Joy To The World" und "Go Tell It On The Mountain".Mit ihren bunten Roben, kraftvollem Gesang und der besonderen Ausstrahlung begeistern "The Glory Gospel Singers" nicht nur die Zuhörer in Deutschland immer wieder aufs Neue. Der Chor unter Leitung von Phyllis McKoy Joubert tourt seit 20 Jahren erfolgreich durch ganz Europa und Japan.• Karten für 19,90 Euro (Abendkasse 22 Euro) gibt es u. a. im Kirchenbüro St. Johannis, bei der Tourist-Info, in den Famila-Märkten Nordring und Lindenstraße und auf www.eventim.de