Messe mit Neuheiten für Reisemobile und Caravans

Die mobile Urlaubsaison kann beginnen: Der Familienbetrieb "Schwarz Mobile Freizeit" in Kayhude (Segeberger Straße 5, präsentiert bis Sonntag, 18. Februar, auf der Hausmesse „Kayhuder-Woche für Caravaning & Reisen“ die neuen Fahrzeuge. Die Marken Dethleffs, Sunlight, Fendt Caravan, Niesmann+Bischoff, Bürstner, Kabe, Globecar und "3DOG camping" zeigen, wie vielfältig die Ausstattungen sind und dass immer mehr Komfort für eine entspannte Camping-Reise sorgt. Neuerungen präsentiert Niesmann+Bischoff: Der Hersteller stellt den ersten Liner vor, der Fahrer- und Beifahrer-Airbags an Bord hat. Bürstner glänzt mit 30 Jahren Wohnmobilebau mit der "Edition 30" zu Sonderkonditionen. Bei den Caravans überzeugt der schwedischen Herstellers Kabe mit einer hohen Basisqualität in allen Modellen und Fendt bietet viel Neues in „Technik“ und „Ausstattung“.Schwarz belohnt treue Caravan-Fans mit einem Ausstattungs-Geschenk-Paket für die aktuellen "Sunlight T Modelle". Auch Gebrauchtfahrzeuge mit vielen Grundrissvarianten und in allen Preisklassen hat Schwarz auf Lager. Im Zubehör-Shop werden Neuigkeiten präsentiert und der neue Onlineshop „mc-camping.de“ vorgestellt. Wer bisher noch kein Camper war, kann zunächst bei McRent ein Wohnmobil mieten.Infos: Tel. 040-6 391706 und www.schwarz-mobile-freizeit.de