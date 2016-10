Mit dem S-Club 99 der Sparkasse Harburg-Buxtehude nach London

Von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. November, ist der "S-Club 99" unterwegs in die britische Metropole – und das Ganze für nur 99 Euro. Ein Weihnachtseinkauf in London ist etwas Besonderes und man auch die Sehenswürdigkeiten erkunden.Die Teilnehmer können sich auf weihnachtliches Flair, umtriebige Geschäftigkeit, bunt geschmückte Auslagen in den Einkaufsstraßen Londons, aufwendige Weihnachtsdekorationen, Straßenkünstler sowie große und kleine Weihnachtsmärkte freuen.Und das gehört zum Angebot: Busfahrt, die Fähre von Calais nach Dover und zurück, eine Travelcard mit der man kreuz und quer durch die Innenstadt fahren kann sowie ein Stadtplan von London und eine Übersicht über die U-Bahn-Strecken. Während eines geführten Stadtrundgangs, der ebenfalls mit im Preis enthalten ist, kann man über das Shopping hinaus, alle Sehenswürdigkeiten kennenlernen – vom Buckingham Palace bis zur Tower Bridge.Informationen erhält man auf sclub.de sowie in allen Filialen der Sparkasse Harburg-Buxtehude. Wer dabei sein möchte muss schnell sein: Anmeldeschluss für ist der 21. Oktober!