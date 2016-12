Mit Helene durch den Hafen schippern

Star-Double singt auf Salonschiff / Verlosung

Aufgrund des großen Erfolgs im Frühjahr 2016 bietet die Rainer Abicht Elbreederei einen Zusatztermin für das Showhighlight: Auf dem Salonschiff "MS River Star" erlebt das Publikum einen musikalischen Abend mit „Barbara - das Helene Fischer-Double“. Einstieg ist am Samstag, 17. Dezember, ab 19.30 Uhr (Bei den St. Pauli Landungsbrücken 4-10) in Hamburg. Ausstieg bis 23.30 Uhr.Auf der dreieinhalbstündigen Fahrt erleben die Gäste die sympathische und natürliche Ausstrahlung der ausgebildeten Sängerin Barbara, deren Stimme fast wie das Original klingt. Ihre Show überzeugt durch professionelle Bühnenperformance und 100 Prozent Livegesang.• Karten: 28 Euro. Tickets und Informationen unter dem Stichwort: „WOCHENBLATT“ unter Tel. 040 - 317822-0 oder www.abicht.de • Das WOCHENBLATT verlost fünfmal zwei Tickets zusammen mit der Rainer Abicht Elbreederei. Senden Sie eine Mail mit dem Stichwort „Helene Fischer-Double“ an gewinnspiel@kreiszeitung.net. Einsendeschluss: Mi., 14. Dezember, 15 Uhr. Telefonnummer nicht vergessen!