Mit Wind und Wasser: 25. "Deutschen Mühlentag" in der Region

Windmühle in Dibbersen, Zur Alten Mühle 7: Es wird eine Dia-Show zur Chronik der Mühle und des Vereins gezeigt (der Verein besteht in diesem Jahr seit 25 Jahre) und der Gitarrist Dylan Vaughn sorgt für musikalische Unterhaltung. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Der Eintritt ist frei. Beginn ab 11 Uhr. Info: www.windmuehle-dibbersen.de. Wassermühle in Holm, Schierhorner Str. 1: Ehrenamtliche Müller führen die Holmer Mühle in Aktion vor. Und wenn das Wasserrad und der Mahlstein sich drehen, Roggen und Weizen zu Schrot gemahlen werden, wird die alte Müllerzeit lebendig. Die Holzofenbäckerei Gut Wörme bietet frischgebackenes Brot an. Öffnungszeit: 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Infos: www.gmv-buchholz.de. Wassermühle in Jesteburg-Lüllau, Lüllauer Dorfstr. 25: Ab 12 Uhr gibt es eine Frühschoppen mit der “Manfred Broscheit Band” und Klönschnack zur Geschichte der Mühle. Der Eintritt ist frei. Infos: www.brookhoff.de. Windmühle in Kampen, Tostedter Str. 23: Der Windmühlenverein organisiert Führungen und Bewirtung. Öffnungszeit: 11 bis 17 Uhr. Info: www.windmuehle-kampen.de. Wassermühle in Karoxbostel, Karoxbosteler Chaussee: Rund um die restaurierte Mühle lädt der Verein Wassermühle Karoxbostel zum bunten Fest mit Mühlen- und Bücherflohmarkt, Führungen, Märchentheater und mehr ein. In diesem Jahr wird außerdem das 125-jährige Jubiläum des heutigen Mühlengebäudes gefeiert. Ein besonderer Höhepunkt sind die Sägevorführungen um 12, 14 und 16 Uhr. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Band „Jake and the Mill Creek Singers “ und der virtuose Gitarren-Solist Facio. Öffnungszeit: 11 bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Informationen: www.wassermühle-karoxbostel.de. Amtswassermühle in Moisburg, Auf dem Damm 10: Ein Müller erläutert die Funktionsweise der Anlage und den Weg vom Korn zum Brot und das Café ist geöffnet. Kinder bauen mit dem Museumspädagogen ein hölzernes Wasserrad-Modell. Öffnungszeit: 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Info: www.muehlenmuseum-moisburg.de.



Der 25. "Deutsche Mühlentag" rückt am Montag, 21. Mai, die Mühlen als technische Baudenkmale und das Handwerk des Müllers in den Mittelpunkt des Interesses. Mühlenvereine öffnen die Türen der historischen Bauwerke für Besucher. Windflügel und Wasserräder drehen sich und zwischen den mächtigen Steinen wird das Korn gemahlen. Dazu gibt es vielerorts ein buntes Begleitprogramm. In der Region nehmen folgende Mühlen an diesem Aktionstag teil:- Weitere Informationen sind zu finden unter www.deutsche-muehlen.de/deutscher-muehlentag