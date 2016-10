Möbel Kraft: Hamburger Fischmarkt in Buchholz

ah. Buchholz. Der legendäre „Hamburger Fischmarkt auf Tour“ macht von Vreitag bis Sonntag, 14. bis 16. Oktober, erstmalig Halt bei „Möbel Kraft“ in Buchholz. Echte Fischmarkt-Atmosphäre, buntes Marktgeschehen und die unnachahmliche Art der Hamburger Marktschreier – ein Muss für die ganze Familie!

Ob kiloweise Fisch, Körbe voller Obst oder Blumen – ein einzigartiges Spektakel von wortreichen Verkäufern, die mit lautstarken Dezibel versuchen, kauffreudige Kunden zu locken; teils ein wenig frech, in jedem Fall aber humorvoll wie unterhaltsam.Also, keine falsche Bescheidenheit – Handeln und Feilschen ist gefragt – bis der Einkaufskorb randvoll ist. Und vielleicht gibt‘s zum Schluss noch den einen oder anderen Lachs obendrauf.Mit ihrem Angebot sind dabei:• Aal-Hinnerk, Fischspezialitäten aus Hamburg• Bananen-Fred, Marktschreier seit 1953 in dritter Generation• Käse-Rudi, allerfeinste Käsespezialitäten• Nudel-Kiri, der Pastakenner• Käthe-Kabeljau, fangfrische Fischspezialitäten• Wurst-Herby, der Europameister der Marktschreierund viele mehr…Die offizielle Eröffnung des Hamburger Fischmarktes findet am 14. Oktober, um 12.30 Uhr statt.Öffnungszeiten:Freitag: 10–20 Uhr, Samstag: 10-20 Uhr und Sonntag: 11-18 UhrProgramm14. Oktober10 Uhr: Beginn des Erlebniswochenendes12.30 Uhr: Offizielle Eröffnung14 Uhr: Wettbewerb „Bierkrug stemmen“16 Uhr: Wettbewerb „Nachwuchs-Marktschreier“15. Oktober10 Uhr: Beginn der Veranstaltung14 Uhr: Wettbewerb „Bierkrug stemmen“16 Uhr: Wettbewerb„Nachwuchs-Marktschreier“16. Oktober11 – 11.30 Uhr: Maritimes Frühshoppen mit Freibier und Matjes14 Uhr: Stimmzettelvergabe17 Uhr: Wahl bester Marktschreier/Vergabe des Wanderpokals