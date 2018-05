"Monster Spectacular": Atemberaubende Stunts mit den "Korth Brothers"

Fix was los ist am Sonntag, 3. Juni, im Gewerbegebiet (Nordring) in Buchholz. Neben dem großen Flohmarkt bei Möbel Kraft, steigt auf dem Famila-Parkplatz eine ebenso riesige Veranstaltung:Ab 11 Uhr zeigt das „Korth Brothers - Stunt Racers“-Team originale Monstertrucks aus den USA, atemberaubende Motorrad-Stunts und -Sprünge sowie filigrane Auto-Artistik der Extraklasse. Mit ihrer 90-minütigen Live-Show "Monster Spectacular" bringen sie dem Publikum Adrenalin pur mit qualmenden Rädern, fliegenden Autos und reißendem Blech.Das „Korth Brothers - Stunt Racers“-Team ist nun schon in der dritten Generation unterwegs. Bekannt aus zahlreichen TV-Sendungen ("Wetten, dass..?", "Galileo", "GRIP - Das Motormagazin", "DSDS", ZDF-Fernsehgarten etc.), doubelte das Team auch in diversen Action-Streifen. Deshalb können sich die Zuschauer auch auf Live-Stunts aus "The Fast and The Furious" freuen. Die Fahrer Andre Korth, Steven Korth, Jeremy Korth und Tommy Crash sind Adrenalin-Junkies und echte Profis auf ihrem Gebiet. Ständig arbeiten sie an der Entwicklung neuer Stunts und Attraktionen für ihr Publikum. Als besonderer Höhepunkt kommt unter anderem ein Monstertruck mit über 1.000 PS zum Einsatz.• Eintritt: 20 Euro, für Kinder 15 Euro. Info: www.korthbrothers.de