Auch in diesem Jahr erhält die Buchholzer Innenstadt eine geschmückte und beleuchtete Tanne. Die Lichter der Tanne werden am langen Freitag, 1. Dezember, um 18 Uhr eingeschaltet. Zusätzlich werden zahlreiche Kerzen rund um den Emporeteich angezündet und beleuchten die Fußgängerzone. Das Geschäft "Baastrup" wird heißen Punsch und Flammkuchen anbieten.Die Bläsergruppe der Integrierten Gesamtschule (IGS) wird mehrere Weihnachtslieder spielen. Gerne dürfen die Passanten die bekannten Lieder mitsingen.Mehrere Buchholzer Firmen sponsern die Weihnachtstanne am Empore-Teich: Löns Apotheke, Veranstaltungszentrum Empore Buchholz, Deichmann Schuhe, Reiseagentur Bergmann, Zeitschriften E. Kahlert, MyFlowers, McDonalds Dibbersen, Juwelier Klenke, Die Pixelfräulein und die Sparkasse Harburg-Buxtehude.