Nachbarrecht bei Grünschnitt

os. Buchholz. "Nachbarrecht: Rückschnitt von Bäumen und Sträuchern an der Grenze" heißt der Vortrag, zu dem der Buchholzer Ortsverband von Haus & Grund einlädt. Am Montag, 27. November, ab 18.30 Uhr in den Räumen der Sparkasse Harburg-Buxtehude in Buchholz (Poststr. 7) referiert Verbandsvorsitzender Dr. Reinhold Horst über die Ansprüche bei der Entsorgung des Schnittguts an Grundstücksgrenzen. Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen.