Naturfreunde Nordheide: Gespräche über die Landschaft

os. Buchholz. Zu Gesprächen über Natur und Landschaft laden die Naturfreunde Nordheide in Buchholz ein. Am Donnerstag, 25. Januar, ab 19 Uhr im Hotel Hoheluft an der B75 in Buchholz-Meilsen stehen Themenwünsche der Teilnehmer im Mittelpunkt, die Naturfreunde halten Fragen wie „Was sind invasive Pflanzen?“, „Die Bedeutung eines Flugwaldes“ und „Die Bedeutung des Fleischverzehrs für das Klima“ bereit. • Gäste sind willkommen, der Eintritt ist frei.