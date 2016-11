Neues FUNDUS-Kaufhaus für Alle in Buchholz

DRK-Ortsverein sucht ehrenamtliche Helfer

Jetzt ist es amtlich. Zum neuen Jahr wird es auch in Buchholz ein FUNDUS – Kaufhaus für Alle geben. Das DRK-Sozialkaufhaus wird ein breites Sortiment gespendeter Waren anbieten: von Kleidung und Textilien über Haushaltswaren, Kinderausstattung und Spielzeug etc. Die Erlöse fließen sozialen, gemeinnützigen Projekten im Landkreis zu.Anfang 2017 öffnet das FUNDUS in der Neuen Straße Nr. 5 in der Buchholzer Innenstadt. „Ich freue mich sehr, dass wir unseren Plan, in Buchholz auch ein FUNDUS-Kaufhaus zu eröffnen, verwirklichen konnten. An den anderen Standorten in Neu Wulmstorf, Winsen, Salzhausen und Tostedt werden diese ‚Kaufhäuser für Alle‘ sehr gut angenommen. Ein FUNDUS hier war lange überfällig“, freut sich die erste Vorsitzende des DRK-Ortsvereins, Andrea Henke.Dem Vorstandsteam ist es gelungen, sehr geeignete und ansprechende Räumlichkeiten zu finden. In der Neuen Str. 5 wird auf 150 qm Fläche ein heller, Boutique artiger Laden entstehen.Christian Kemper, der bereits in Winsen und Salzhausen in der FUNDUS-Geschäftsführung ist, wird die Geschicke des Buchholzer FUNDUS‘ leiten: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Es ist immer spannend, ein neues Geschäft aufzubauen und zu etablieren“.Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Auch der Umfang des Engagements ist frei wählbar. Wünschenswert wären jedoch mindestens 3 Stunden pro Woche.