"Neues Knie: Was heute möglich ist" / GesundheitsGespräch im Buchholzer Krankenhaus

as./nw. Buchholz. Einen Einblick in die aktuellen Möglichkeiten der Knieprothesenversorgung gibt Professor Christian Heinrich Flamme, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie im Krankenhaus Buchholz, beim GesundheitsGespräch am Donnerstag, 15. Februar, 19 Uhr, im Krankenhaus Buchholz. Außerdem zeigt Sonja Berndt, Leiterin der Physiotherapie im Krankenhaus, mit welchen Übungen für zu Hause sich Patienten auf die Operation vorbereiten können und hinterher schnell wieder fit werden.

Schon verhältnismäßig junge Patienten um die 50 Jahre leiden nach Erfahrung von Professor Flamme unter Kniearthrose. Diese Patienten tun sich häufig schwer mit der Entscheidung für einen Gelenkersatz. Im Krankenhaus Buchholz wird ihnen eine Prothese aus hochvernetztem Polyethylen angeboten, die zementfrei verankert wird und nicht nur besonders bewegungsfreundlich, sondern auch lange haltbar ist.

• Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht notwendig. Im Anschluss an die Vorträge werden Fragen aus dem Publikum beantwortet.