Neues Programm des Buchholzer Jugendzentrums

Das Team des Buchholzer Jugendzentrums (Juz) hat jetzt das Herbst- und Winterprogramm präsentiert. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 1. Oktober, von 10 bis 18 Uhr die Juleica-Light. „Mit Jugendlichen im Alter von zwölf bis 15 Jahren wollen wir herausfinden, was in der Öffentlichkeit erlaubt und verboten ist und worauf zu achten ist, wenn eine Gruppe geleitet werden soll“, erklärt Anika Lucas vom Juz-Leitungsteam. Außerdem lernen die Teilnehmer, wie schwere Verletzungen erstversorgt werden, es gibt ein Abschlusszertifikat und, bei erfolgreichem Abschluss, eine Überraschung. Kosten: 5 Euro.Wie ein roter Faden ziehen sich die Kreativfreitage durch das Juz-Programm. Vom 21. Oktober bis zum 24. Februar wird u.a. getöpfert, gebastelt, Lichterketten gebaut, Pralinen gezaubert und vieles andere mehr. Die Kurse sind für Kinder ab sieben Jahren, kosten jeweils 2 Euro und finden immer von 16 bis 18 Uhr statt.• Das ganze Programm gibt es unter www.juz-buchholz.de sowie im Juz, Rathaus, Stadtbücherei und den Schulen der Stadt.