Neues und Bewährtes für Musik- und Filmfreunde - CD- und DVD-Tipps

. Neben seiner Musik in der Gruppe "Genesis" ist er auch als Solo-Künstler, Songschreiber, Musical- und Filmmusikkomponist tätig geworden.Seine Solo-Veröffentlichungen sind als Deluxe-Version jeweils mit einer Bonus-CD erschienen, auf sich Liveversionen seiner Hits befinden. Ob Sammler oder als Neukäufer: Dieser CDs lohnen sich! Erschienen sind "Face Value", "Both Sides", "...But Seriously", "No Jacket Required", "Hello, I Must Be Going!", "The Essential Going Back", "Dance Into The Light" und "Testity".spielte 2017 in Paris im "Olympia" im Rahmen seiner "57th & 9th World Tour". Das Konzert wurde auf DVDfestgehalten. Ebenfalls dabei war sein Sohn Joe Sumner. Neben zahlreichen Police-Hits spielt Sting seine Solo-Songs, bei denen er von einer fantastischen Band begleitet wurde. Sehr sehen- und hörenswert!Auch von den Rolling Stones gab es erneut innerhalb der Serieeine neue Veröffentlichung. Aufspielt die Band die komplette Set-List des "Sticky Finger"-Albums, dass damals wiederveröffentlicht wurde. Wie immer sind die Stones in Höchstform auf der Bühne.zeigt auf, dass die Hits von Pink Floyd immer noch zeitgemäß sind. Ein tolle Bühnenshow gehört zu den Auftritten des britischen Künstlers. Die DVD ist ein weiterer Meilenstein in der Showkarriere. Unbedingt ansehen und anhören! Erschienen als CD und DVD.Ein interessante Sammlung nicht nur für AC/DC-Fans beinhaltet die Box(Sony Music). Die CD-/DVD-Box enthält zwei CDs mit Raritäten und Live-Songs sowie eine DVD. Die Bonus-Videos zeigen Auftritte mit den Hits der Band.Auchlässt nicht locker. Er veröffentlichte 2017 die CD(Ear Music). Alte und neue Songs zeigen, dass der Alt-Rocker nichts verlernt hat. Und da er ja sehr gesund lebt - nach eigenen Aussagen - werden wohl noch weitere Alben folgen.Historisches gibt es von: In der Boxbefinden sich eine DVD und zwei CDs, die das stimmungsvolle Konzert, das zunächst etwas ruhig anlief, wiedergibt. Ein weiterer Meilenstein in der Rockpalast-Serie.Die deutsche Bandhaben sich inzwischen eine feste Fangemeinde erspielt. Ihre Musik, die Spielfreude zeigt, überrascht immer wieder. Die Albenundlassen sich immer hören, ohne dass Langeweile aufkommt. Sie gehören in jede Musiksammlung. (RCA/Europa).Die irische Gitarristin und Sängerinzeigt auf der CD, dass sie nicht nur tolle Songs komponieren kann sondern diese auch perfekt auf der Bühne performen kann. Zuletzt trat die Musikerin mit ihrer Band in Schneverdingen auf und brachte die Zuhörer in Stimmung. Etliche Zugaben der Rocksongs wurden gefordert.Wer Musik themengebündelt mag, sollte zu den Zusammenstellungen der Reihegreifen. Jeweils auf drei CD befinden sich die größten Hits des jeweiligen Themas. So gibt es innerhalb der Serie die Boxen "Rock", "Disco", "Discofox", "Ballads", "Maxi Hits", "70s", "80s", "90s" und "Aprè-Ski Hits".Die Zusammenstellungen sind von bester Qualität und lassen hinsichtlich der Hit-Ausswahl keine Wünsche offen. Wer sich eine Best-Of"-Sammlung anlegen möchte: Mit diesen CD-Boxen lässt sich nichts verkehrt machen (Sony Music, SAT.1 präsentiert...)Für Freunde anspruchsvoller Krimis sind die Bücher von(Pseudonym) ideal. Vier Romane hat der Schriftsteller bereits verfasst. Der Pariser Kommisssar Georges Dupin wird in die Bretagen versetzt. Dort muss er sich in die Welt der wortkargen Bretonen einleben. Zudem mag Dupin keinen Fisch und sieht das Meer am liebsten aus der Ferne. Und doch lernt er die Schönheit der Landschaft und den spröden Charme der Bewohner schätzen.Die Bücherundsind verfilmt worden und können als DVD erworben werden. Pasquale Aleardi - bekannt aus den Filnen "keinohrhase" und "Männerherzen" spielt den Kommissar Dupin.Die Filme sind perfekt nach den Büchern verfilmt worden.Der britische Detektiverlebt regelmäßig eine Renaissance. Nach den neuen Adaptionen des Themas in den TV-Serien "Elementary" und "Sherlock" ist nun eine DVD-Box mit 24 Folgen innerhalb der Serie "Juwelen der Film- und Fernsehgeschichte" erschienen.lösen 24 Fälle, in denen der britische Meisterdetektiv stets die Übersicht und den Durchblick behält. Eine sehr stilvolle Darstellung der Sherlock Holmes-Fälle. In der Serie spielen die bekannten Schauspieler Geoffrey Whitehead und Donald Pickering das Ermittlergespann.Wer die Abenteuer von Sherlock Holmes nach Sir Arthur Conan Doyle als Hörbuch genießen möchte, kann nun die folgenden Fälle auf CD erwerben:"Eine Frage der Identität", "Die Pappschachtel", "Der goldene Kneifer!" und "Der Teufelsfuß" Die Hörspiele sind im Maritim Verlag erschienen und bieten ein sehr atmosphärisches Bild. Die Laufzeit beträgt von 49 bis 70 Minuten.Eine sehr moderne Wiedergabe der Erzählungen sind die Hörspiele "Sherlock & Watson", die im Audio Verlag erschienen sind. Johann von Bülow und Florian Lukas geben den beiden Detektiven ihre Stimmen. Die neuen Fälle lautenund. Die Hörspiele sind sehr lebendig gestaltet. Die künstlerische Leitung hat Leonhard Koppelmann. Ebenso erhältlich:undund. Die Länge der CDs betragen 1.16 und 1.27 Stunden.Ebenfalls im Audio Verlag erschien die Sammlung. Die Sonderedition umfasst 5 CDs.Wenn Mann und Frau zusammen eine Rechtsanwaltskanzlei führen - dann kann es nur Verwicklungen geben. Die TV-Serieerhielt 2002 und 2003 zahlreiche Fernsehpreise. Die Schauspieler Rebecca Immanuel und Christoph Orth ließen in der Serie, die es jetzt als DVD-Box gibt, kein "Fettnäpfchen" aus, in das sie treten konnten. Toller Humor, der auch zum Nachdenken anregt.Humor und Krimi aufs Beste gemischt gibt es in der DVD-Serienach der britischen Schriftstellerin Agatha Christie. Die Fälle, die Kommissar Laurence lösen muss, spielen in den 1950er Jahren. Inzwischen sind vier Staffeln erschienen, deren Handlungen in Frankreich angesiedelt sind. Natürlich gibt es auch in dieser Serie eine weibliche Gegenspielerin von Kommissar Laurence, die Journalistin Alice Avril, die gerne Fälle auf eigene Gefahr lösen möchte.(Vol. 4: Zwei Kurzgeschichten, die in England verfilmt wurden.ist eine BBC-Serie, die Abenteuer, Spionage und Humor bestens vermengt. Ebenfalls von Agatha Christie stammt die Vorlage für die Verfilmung. Die französische TV-Serie erzielte hohe Einschaltquoten bei ihrer Erstveröffentlichung. Als Vorlage diente der Krimi "Hercule Poirots Weihnachten".Wer die Kriminal-Spielfilme vonschätzt, dem steht jetzt die Sammlung aller Spielfilme von 1959 bis 1972 zur Verfügung. In derbefinden sich 33 schaurige Filmklassiker auf 33 DVDs. Die Edgar Wallace-Serie gilt als die erfolgreichste und längste Kinofilmreihe aller Zeiten. Die Gesamtedition ist chronologisch aufgebaut und umfasst die berühmten Rialto-Verfilmungen. Klaus Kinski und Eddy Arendt dürfen natürlich ebensowenig fehlen wie Joachim Fuchsberger Karin Dor.Humor auf französische Art vermittelt die TV-Serie. Die Komissarin, die nach einer Auszeit wieder in den Polizeidienst eintritt, hat mit kniffligen Fällen, ihren Kindern und der Liebe zu kämpfen. Die Schauspielerin Cecile Bois verkörpert die Figur hervorragend. Krimis müssen nicht immer brutal sein - mit weiblicher List und Intuition lassen sich die Fälle auch bestens lösen (Staffel 1 bis 4).Ebenfalls französisch geht's in den Verfilmungen der Romane vonzu:, der beste Mann vom Quai des Orfevres, gespielt von Bruno Cremer, löst die Fälle mit Gelassenheit und Menschenkenntnis. Die Verfilmungen gelten als sehr werkgetreu. Inzwischen sind vier Staffeln der Kultserie erschienen.Britisch geht's dagegen dagegen in der Seriezu. Wie gewohnt müssen sich die beiden Polizisten Lewis und Hathaway in sehr komplexe Verbrechen hineindenken. Die beiden Staffeln 8 und 9 zeigen die beiden Kriminalisten in Hochform. Die 9. Staffel beendet die sehr erfolgreiche Serie, die nun durch die DVD-Serieweitergeführt wird und den Beginn der Karriere zeigt (Staffel 1 und 2).Etwas für Hörspielfreunde sind die neuen Fassungen von Winnetou. Gleichzeitig zu den gleichnamigen TV-Events, erschienen die Hörspielfassungen.1. Winnetou - Eine neue Welt 2. Winnetou - Das Geheimnis vom Silbersee und Winnetou - Der letzte Kampf Die spannenden Aufnahmen fesseln mit Sicherheit Zuhörer jeden Alters. Der Erzähler Christian Rohde vermag den Hörer in der Welt vonhineinzuziehen. Wer die Filme gesehen hat, sollte auch die Hörspiele genießen. Die Aufnahmen dauern jeweils circa 70 Minuten. Erschienen sind die CDs bei Europa (Sony Music / RTL)