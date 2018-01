Neujahrsempfang der Stadt Buchholz

Buchholz : Empore |

os. Buchholz. Zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang lädt die Stadt Buchholz alle interessierten Bürger ein. Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse begrüßt am Sonntag, 7. Januar, ab 11 Uhr alle Gäste im Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10). Röhse gibt in seiner Ansprache einen Rückblick auf das abgelaufene und einen Ausblick auf das neue Jahr. Das Grußwort für den Landkreis Harburg spricht der stellvertretende Landrat Rudolf Meyer, für den musikalischen Rahmen sorgt das Orchester der Rudolf-Steiner-Schule in Kakenstorf.