Neujahrsempfang der Stadt Buchholz

os. Buchholz. Zu ihrem traditionellen Neujahrsempfang lädt die Stadt Buchholz alle interessierten Bürger ein. Bürgermeister Jan-Hendrik Röhse begrüßt am Sonntag, 8. Januar, ab 11 Uhr alle Gäste im Veranstaltungszentrum Empore (Breite Str. 10). Röhse gibt in seiner Ansprache dann einen Rück- und Ausblick auf das abgelaufene und das neue Jahr. Landrat Rainer Rempe spricht ein Grußwort. Für den musikalischen Rahmen sorgt Sven van Koetsveld am Klavier.