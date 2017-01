Noch einmal anmelden für Segelausbildung

os. Buchholz. Weil bei einer Datensicherung wegen eines Providerwechsels alle Anmeldedaten verloren gegangen sind, bittet die Segelkameradschaft Buchholz (SKB) die Teilnehmer, sich noch einmal per E-Mail unter ausbildung@segelkameradschaft-buchholz.de zu melden.

Alle geplanten Kurse der SKB finden statt: Sportbootführerschein See (sieben Termine) und Sportküstenschifferschein (neun Termine) parallel ab 6. Februar montags von 19 bis 22 Uhr. Die Prüfung für den Sportbootführerschein See kann am Freitag, 24. März, ab 14 Uhr in Finkenwerder abgelegt werden.

Die UKW-Funkausbildungen See und Binnen finden am Samstag und Sonntag, 18. und 19. März, jeweils von 11 bis 17 Uhr durch.

Die Theorieausbildung zum Sportbootführerschein Binnen ist aus didaktischen Gründen am Dienstag, 28. März, von 19.30 bis 20.45 Uhr in Kooperation mit der Yachtschule Eichler in Finkenwerder terminiert.