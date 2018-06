Nordheide Telemarketing KG: Wo die Arbeit Spaß macht

Ob Vertrieb (Verkauf) oder Kundenservice (Sachbearbeiter): Die individuellen Fähigkeiten sind entscheidend. Daher ist das Betriebsklima auch sehr gut. Manche Mitarbeiter sind bereits seit 21 Jahren in der Firma, welche insgesamt 45 Mitarbeiter beschäftigt, tätig. Die Arbeitszeiten können individuell vereinbart werden. Voll- oder Teilzeit ist möglich.„Die Arbeitsplätze eignen sich auch hervorragend für Wiedereinsteiger, die in die Arbeitswelt integriert werden möchten“, sagt Geschäftsleiter David Gregorius. Die Stellen bieten nicht nur eine gute Arbeitsatmosphäre, sondern auch eine sichere Zukunft mit einem guten Einkommen. Die Nähe zu Hamburg und die gute Infrastruktur in Buchholz gehören ebenfalls zu weiteren positiven Kriterien des Arbeitgebers. Die Nordheide Telemarketing KG ist nicht nur für das Mutterunternehmen - die Bauer Media Group - tätig, sondern auch für weitere interne und externe renommierte Unternehmen. Neue Auftraggeber, sowohl im Inbound, als auch im Outbound, sind immer willkommen. Sie können sich gerne unter Tel. 04181-96940 und marlies.steenweg@bauermedia.com bewerben oder weitere Informationen erhalten.