Oktoberfest bei Möbel Kraft

ah. Buchholz. Was in München schon eine lange Tradition besitzt, ist bei Möbel Kraft in Buchholz ebenfalls zu einer festen Institution geworden. Bereits zum dreizehnten Mal wird in diesem Jahr das Oktoberfest gefeiert. Eine Neuheit: Es findet erstmalig an drei Wochenenden statt. "O’zapft is" heißt es zur Eröffnung mit traditionellem Bieranstich am Freitag, 23. September, um 18 Uhr. Der Einlass findet ab 17 Uhr statt.

Für typisch-bayrisches Flair sorgt wie gewohnt das große Festzelt. Mit seiner

gemütlichen Holzfassade trägt es besonders zu einer warmen und urigen Atmosphäre

bei.

Für Riesenstimmung und Unterhaltung im Festzelt sorgt folgendes

Programm:

Fr. 23.9.: 17-01 Uhr - Party mit DJ Daniel Michelsen

Sa. 24.9.: 12-01 Uhr - Party mit DJ Swen Marten

So. 25.9.: 12-18 Uhr - Party mit DJ Tony S., Musikzug FFW Roydorf

Fr. 30.9.: 17-01 Uhr - Party mit DJ Swen Marten

Sa. 1.10.: 12-01 Uhr - Party mit DJ Tony S.

So. 2.10.: 12-01 Uhr - Party mit DJ Tony S. und DJ Rodney, Die Melker

Mo. 3.10.: 12-18 Uhr - Party mit DJ Tony S., Original Hamburger Pankokenkapelle

Fr. 7.10.: 17-01 Uhr - Party mit DJ Michael Wittig

Sa. 8.10.: 12-01 Uhr - Party mit DJ Rodney

So. 9.10.:12-18 Uhr - Party mit DJ Jörn Langbehn, Küstenjörn Show

Selbstverstädnlich gibt es bayrische Köstlichkeiten zu familienfreundlichen Preisen. Angeboten werden zum Beispiel Weißwurst mit süßem

Senf, Wiesn-Hendl und frisch gezapftes Paulaner Festbier.