Opel Insignia GSI ab sofort bestellbar - die exzellente Fahrmaschine

Seine Weltpremiere hat der Opel Insignia GSi auf der IAA in Frankfurt gefeiert. Jetzt fällt der Startschuss für alle, die das Besondere auch selbst erfahren möchten: Das neue Sportgerät von Opel ist ab sofort bestellbar. Der Einstieg in die GSi-Welt beginnt mit dem Grand Sport bei 45.595 Euro. Dafür gibt es eine Fahrmaschine par excellence, die maximalen Fahrspaß auf allen Straßen verspricht. Und wenn die ganze Familie das Sport-Feeling genießen möchte, steht der Insignia GSi als noch geräumigerer Sports Tourer ab 46.595 Euro in den Startlöchern. Für ein ebenso sportliches Fahrerlebnis – ohne Abstriche bei Platz und Praktikabilität.„Schon auf der IAA hat unser neuer Insignia GSi mit seinem kompromisslosen Styling für Aufsehen gesorgt. Sobald unsere Kunden hinter dem Sportlenkrad Platz nehmen, spüren sie das gewisse Etwas“, weiß Opel-Vertriebs- und -Marketingchef Peter Küspert. „Jetzt ist Zeit zum Umsteigen. Denn ab sofort können sich alle Sportfahrer ihren Insignia GSi bestellen. Sie erhalten ein Sportgerät für echte Kenner – scharf, präzise und effizient.“Zum Einstiegspreis fährt der Insignia GSi Grand Sport mit dem 210 PS-Zweiliter-BiTurbo-Diesel und bärenstarken 480 Newtonmeter Drehmoment bereits bei 1.500 U/min vor (offizieller Kraftstoffverbrauch 2.0 BiTurbo gemäß Neuem Europäischen Fahrzyklus innerorts 8,9 l/100 km, außerorts 6,1 l/100 km, kombiniert 7,3 l/100 km, offizielle spezifische CO2-Emissionen kombiniert 192 g/km).Wer hingegen einen zupackenden Turbobenziner für den GSi bevorzugt, wählt den ab 47.800 Euro erhältlichen Insignia GSi Grand Sport mit 260 PS starkem Zweiliter-Turbobenziner (offizieller Kraftstoffverbrauch im Neuen Europäischen Fahrzyklus innerorts 11,2 l/100 km, außerorts 7,1 l/100 km, kombiniert 8,6 l/100 km, offizielle spezifische CO2-Emissionen kombiniert 197 g/km). Das Triebwerk hält ein maximales Drehmoment von satten 400 Newtonmetern bei 2.500 bis 4.000 U/min bereit. Die Tachonadel des Insignia GSi Grand Sport schnellt so in 7,3 Sekunden von null auf Tempo 100; 250 km/h Spitze sind drin.Dazu kommen jeweils serienmäßig ein besonders dynamisch abgestimmtes FlexRide-Chassis, der adaptive Allradantrieb mit Torque-Vectoring, extra griffige Michelin Pilot Sport 4 S-Reifen sowie ein neues Achtstufen-Automatikgetriebe, das sich wahlweise auch per Lenkrad-Paddel schalten lässt.Die Basis für den maximalen Fahrspaß und eine effektive Leistungsausbeute bildet das komplett neue GSi-Chassis: Kürzere Federn legen den GSi um zehn Millimeter tiefer als den normalen Insignia; spezielle Sportdämpfer reduzieren Karosseriebewegungen auf ein Minimum. Man spürt in jeder Kurve und bei jeder Bewegung, wo der Insignia GSi sein Feintuning erhalten hat: auf der legendären Nordschleife des Nürburgrings, der härtesten Rennstrecke der Welt.Das serienmäßige FlexRide-Fahrwerk adaptiert in Sekundenbruchteilen Stoßdämpfer und Lenkung. Darüber hinaus passt das System die Gaspedalkennlinie und die Schaltpunkte der Achtstufen-Automatik optimal an die Fahrcharakteristik an. Je nach gewähltem Modus – Standard, Tour oder Sport – reagieren Lenkung und Gasannahme etwas sanfter (Tour) oder noch direkter und schärfen das Fahrgefühl weiter (Sport). Exklusiv für den GSi gibt es zusätzlich den Competition-Modus, der über den ESP-Knopf aktiviert wird. Wird dieser zweimal gedrückt, erlaubt das ESP dem versierten Fahrer nun größere Gierwinkel bei ausgeschalteter Traktionskontrolle. Und will der Insignia GSi-Pilot wirklich alles selbst im Griff behalten, kann er das serienmäßige Achtstufen-Automatikgetriebe auch über Paddel am Lenkrad schalten.Perfekt zum Sportfahrwerk passt der im Segment einzigartige Twinster-Allradantrieb mit Torque Vectoring. Zwei elektrisch gesteuerte Lamellenkupplungen ersetzen das konventionelle Hinterachs-Differenzial und stellen eine präzisere, individuellere Kraftübertragung an jedes Rad sicher. Ergebnis: Der Insignia GSi fährt genau die Linie, die man will. Und für kurze Verzögerungswerte aus vollem Tempo packen Brembo-High-Performance-Bremsen bissig zu.Zutaten, die für ein höchst aktives Fahrerlebnis sorgen. Zur sportlichen Fahrcharakteristik passt der Sportdress, in dem der Insignia GSi vorfährt. Große verchromte Lufteinlässe vorn, GSi-Stoßfänger und -Seitenschweller sowie beim Grand Sport der markante Heckspoiler zeigen unmissverständlich: Hier kommt ein echtes Sportgerät. Und im Innern hat der Fahrer mit dem beheizbaren GSi-Sportlederlenkrad alles im Griff. Dazu nimmt er entweder auf dem serienmäßigen AGR-zertifizierten Ergonomie-Sitz Platz (Aktion Gesunder Rücken e.V.) – oder wählt den auf Wunsch erhältlichen, speziell von Opel für den GSi entwickelten Integralsitz mit Lederbezug. Zum gewohnt hohen Komfort von Ventilation, Heizung, Massagefunktion und verstellbaren Seitenwangen kommt bei diesem AGR-Schalensitz die hochgezogene Lehne mit integrierter Kopfstütze hinzu. Weiteres Sport-Feeling verbreiten die ebenfalls serienmäßigen Aluminium-Sportpedale. Und für beste Sicht auch bei Nacht ist das adaptive blendfreie IntelliLux LED® Matrix-Licht immer mit an Bord.So ausgestattet weckt der neue Opel Insignia GSi als Grand Sport genauso wie als Sports Tourer ein Maß an Fahrspaß, das seinesgleichen sucht.