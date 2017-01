"Orgelbüchlein" in der kompletten Ausführung

Außergewöhniches Konzert in der St. Paulus-Kirche

Zu einem besonderen Konzert lädt die die Buchholzer St. Paulus-Gemeinde ein: Am Samstag, 28. Januar, ab 18 Uhr, spielt Kantor Wolfgang Hofmann in der St. Paulus-Kirche (Kirchenstr. 4) das "Orgelbüchlein" von Johann Sebastian Bach in einer kompletten Ausführung.Bach komponierte die besondere Sammlung von Choralvorspielen während seiner Zeit in Weimar. Grundlage des "Orgelbüchleins" sind evangelische Gemeindelieder, deren Entstehung dem Wirken der Reformation zu verdanken sind. Grund genug, das außergewöhnliche Werk im Jahr des 500-jährigen Jubiläums der Reformation aufzuführen.Der Eintritt ist frei. In der Pause bietet der Freundeskreis "Musik in der Kirche" Wein und alkoholfreie Getränke an.