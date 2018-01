Orgelkonzert in Buchholz: Werke von Bach und Buxtehude

as. Buchholz. Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und Jan Pieterszoon Sweelinck sind zu hören, wenn Rita Knobbe an der großen Orgel der St. Paulus-Kirche Buchholz spielt. Die Hessin studierte an der Berliner Kirchenmusikschule Orgel und spielt regelmäßig Konzerte. Außerdem ist sie gefragte Begleiterin von verschiedenen Kammermusikensembles. Am Samstag, 27. Januar, ist sie um 18 Uhr in der St. Paulus-Kirche (Breite Straße) in Buchholz zu Gast. Der Eintritt ist frei.