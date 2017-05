Parabol Theater bringt die Komödie „Mein Freund Harvey“ auf die "Empore"-Bühne

Bereits seit 15 Jahren begeistert das Ensemble des Parabol Theaters (Kulturpreisträger der Stadt Buchholz) seine Zuschauer. Ihr schauspielerisches Können stellen die engagierten Laiendarsteller wieder unter Beweis in einem neuem Stück am Samstag, 6. Mai, um 20 Uhr und Sonntag, 7. Mai, um 19 Uhr im Veranstaltungszentrum „Empore“ (Breite Str. 10) in Buchholz. Auf dem Programm steht die Komödie „Mein Freund Harvey“ von Mary Chase.Zum Inhalt: Der gutmütige Elwood P. Dowd unternimmt nichts ohne seinen besten Freund Harvey. Niemand bemerkt dies, denn Harvey ist ein zwei Meter großer weißer Hase den nur Elwood sieht. Seine Schwester Veta verzweifelt fast an diesem Spleen, fürchtet um ihren guten Ruf und die Heiratschancen ihrer Tochter, da Elwood mit seinem exzentrischen Verhalten alle Anwärter aus dem gemeinsamen Haushalt vergrault. Schließlich weiß sie nur noch einen Ausweg: Elwood muss in eine Heilanstalt. Aber zum Glück gibt es da ja noch seinen besten Freund Harvey.• Karten sind ab 11 Euro (Varieté Bestuhlung) erhältlich an der „Empore“-Kasse und unter Tel. 04181 - 287878. Weitere Infos unter www.empore-buchholz.de