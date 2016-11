Phytothek wird eröffnet

Auch die Bucholzer Löns Apotheke (Neue Straße 9)spürt diesen stetig wachsenden Trend und verzeichnet vermehrt Anfragen im Bereich der pflanzlichen Arzneimittel. Als Reaktion darauf eröffnet die Apotheke daher am Donnerstag, 1. Dezember, eine sogenannte Phytothek, eine Kompetenzapotheke für pflanzliche Therapie. In ihr befinden sich hochwertige, besonders gut verträgliche, pflanzliche Arzneimittel. „Wir möchten unseren Kunden damit etwas ganz Besonderes und Innovatives in diesem Bereich bieten“, so Dr. Alexander Schmitz, Inhaber der Löns Apotheke in Buchholz. „Damit Phytopharmaka ihre heilsame Wirkung optimal entfalten können, müssen diese allerdings richtig eingesetzt und angewendet werden. Daher gibt es bei uns in der Apotheke speziell geschulte Mitarbeiter, die interessierte Kunden individuell zu den Möglichkeiten der Phytotherapie beraten können. In einem ausführlichen Gespräch erfahren diese, welches Produkt für ihre Beschwerden empfehlenswert ist, welche Präparate bspw.auch für Kinder geeignet sind und was bei der Einnahme zu beachten ist.“Im Rahmen der Phytothek-Eröffnung am 1. Dezember bietet die Löns Apotheke von 8Uhr bis 20 Uhr zahlreiche Aktionen zum Kennenlernen an. Unter anderem werden imRahmen eines Gewinnspiels zwei Kochbücher von Tim Mälzer verlost.