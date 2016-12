Praxiseinweihung von Dr. Thaler

Dr. Suhrbier begann seine Tätigkeit als Arzt im Allgemeinen Krankenhaus Altona indem er, unterbrochen durch ein Jahr Weiterbildung im Universitätskrankenhaus Eppendorf, 18 Jahre lang tätig war. Seit 2005 ist Dr. Suhrbier Facharzt für Chirurgie und war bis 2013 als Oberarzt in der Gefäßchirugie tätig. Nach der Tätigkeit im Krankenhaus Altona folgten 18 Monate in der „Inneren Abteilung“ des Krankenhauses Buchholz unter der Leitung von Chefarzt Dr. Pott und 12 Monate in einer Allgemeinmedizinischen-Praxis in Heidenau.