Praxisumzug Dr. Jürgen Thaler: Ab sofort in der Neuen Straße 12

Seit Montag, 5. Dezember, ist die Praxis am neuen Standort geöffnet.Auch personell gibt es etwas Neues: Mit Dr. Lars Suhrbier hat sich das Team von Dr. Jürgen Thaler verstärkt. Es ist vorgesehen, dass Dr. Suhrbier die Praxis im nächsten Jahr übernehmen wird. Bisher hatte Dr. Jürgen Thaler seinePraxis in der Kirchenstraße 6.Der Buchholzer Arzt praktiziert seit 30 Jahren als Internist in der hausärzt-lichen Versorgung. Er betreut von Jugendlichen bis zu den Senioren alle Patienten. „Mit den neuen Räumen, die ideal für eine Praxis aufgeteilt sind, können wir unseren Patienten noch besseren Service bieten“, so Dr. Jürgen Thaler.Die Räume sind alle hell und freundlich eingerichtet. Die Praxis liegt im ersten Stock und ist über den Fahrstuhl für alle Patienten gut erreichbar. Aus-reichend Parkplätze befinden sich in unmittelbarer Umgebung, so dass kurze Wege gewährleistet sind.Dr. Lars Suhrbier steht in den Startblöcken. Er leistet momentan bei Dr. Jürgen Thaler seine Weiterbildungsassistenz ab und wird nach dem Ablegen der Facharztprüfung für Allgemeinmedizin die Praxis von Dr. Thaler übernehmen. „Ich freue mich schon darauf, mit Dr. Thaler und seinem Team, der medizinischen Fachangestellten, in der Praxis tätig zu sein“, so Dr. Lars Suhrbier. Bisher arbeitete er 18 Jahre lang im Allgemeinen Krankenhaus Altona. Seit 2005 war Dr. Suhrbier dort als Oberarzt in der Gefäßchirugie tätig. Danach folgten 18 Monate in der „Inneren Abteilung“ des Krankenhauses Buchholz und zwölf Monate in einer Allgemeinen Praxis in Heidenau. Jetzt ergab sich die Möglichkeit der Praxisübernahme von Dr. Jürgen Thaler. Die Praxis ist spezialisiert auf Ergometrie-Diagnostik, Lungenfunktion, Sonographie sowie Langzeitblutdruckprüfung und Langzeit-EKG. Die Erweiterung um eine Wundversorgung ist geplant. Ferner bietet die Praxis das Desease Management Programm (DMP) bei Diabetes, COPD, Asthma und bei koronaler Herz-Krankheit (KHK).Die Sprechstunde findet von Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und am Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr statt.Praxis Dr. Jürgen ThalerNeue Straße 1221244 BuchholzTel. 04181-5239