Privatschule stellt ihr Angebot vor

Bei einem Informationsabend stellen die Verantwortlichen der Christlichen Schule Nordheide, ehemals August-Hermann-Francke-Schule, das Konzept in der Mittelstufe der integrierten Gesamtschule vor. Interessierte sind am Dienstag, 10. Januar, ab 19.30 Uhr in der Schule an der B75 in Dibbersen (Harburger Str. 50) willkommen. Schüler, die zum Schuljahr 2017/18 in die fünfte Klasse kommen, haben bei Schnuppertagen vom 13. bis 15. Februar die Gelegenheit, die Schule kennenzulernen. Über die gymnasiale Oberstufe können sich Eltern und Schüler am Donnerstag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr informieren. • Infos unter www.fsn-buchholz.de