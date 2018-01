Psychologen am Zeugnistelefon

(os). Am kommenden Mittwoch werden an den Schulen in Niedersachsen die Halbjahreszeugnisse verteilt. Für sämtliche Fragen, Nöte und Ängste rund um das Zeugnis richtet die Niedersächsische Landesschulbehörde wieder ein Zeugnistelefon ein: Unter Tel. 0531-4843016 können Schülerinnen und Schüler, aber auch deren Eltern, ihre Fragen und ihren Kummer loswerden. Die Schulpsychologen stehen auch per E-Mail unter zeugnishotline@nlschb.niedersachsen.de zur Verfügung.