"Rock and Fire": Open Air auf dem Feuerwehrgelände in Buchholz

Auch in diesem Jahr findet die beliebte Musikveranstaltung „Rock and Fire“ statt. Das Open Air-Event, das viele Fans in den vergangenen Jahren gefunden hat, wird zum siebten Mal ausgerichtet.

Die Feuerwehr Buchholz als Organisator hat sich für Samstag, 16. Juni, für die Veranstaltung entschieden. Das Gelände an der Feuerwache wird erneut für die Gäste als Open Air-Konzertgelände umgestaltet. Der Startschuss von „Rock and Fire“ fällt um 18 Uhr, der Eintritt beträgt an der Abendkasse sechs Euro.Die Musiker vonsind in Buchholz keine Unbekannten. Die Band ist schon auf dem Buchholzer Stadtfest aufgetreten und hat das Publikum "gerockt".Die „Rock and Fire“-Veteranendarf auf der Veranstaltung nicht fehlen. Über diese Band muss nicht lange gesprochen werden: Mit ihrer bunten Bühnenshow und dem vielfältigen Repertoire an Rock-Klassikern werden sie wieder über die Bühne fegen. Die Musiker gehören einfach zu Rock and Fire dazu. Sie haben ihre treuen Fans, die jeden Song mitsingen können.Damit es den Gästen an nichts fehlt, werden die Organisatoren erneut für eine umfangreiche Verköstigung sorgen. Die Jugendfeuerwehr ist mit ihrem „Hot Dog“-Stand dabei. Gegrilltes vom Holzkohlegrill gibt es wie gewohnt. Die aktive Einsatzabteilung kümmert sich auch um die Versorgung mit kalten Getränken. Ob Bier vom Fass, Longdrinks, Wein und Spirituosen: Alles gibt es zu günstigen Preisen.Die hoch motivierten Organisatoren "brennen" schon darauf, mit ihren Besuchern gemeinsam den Abend zu rocken und freuen sich auf möglichst viele Gäste.