Buchholz : Kulturbahnhof |

tw. Holm-Seppensen. Freunde des handgemachten und puren Rock, Soul und Blues ohne Schnörkel und Kompromisse kommen bei der Egestorfer Band „handmade“ voll auf ihre Kosten. Die gestandenen Musiker lassen es live krachen am Samstag, 4. November, im Kulturbahnhof (Bahnhofsweg 4) in Holm-Seppensen. Beginn um 19.30 Uhr.

Die 2006 in Egestorf gegründete Band spielt eigene Lieder oder mit Charakter interpretierte Coverversionen. Raue Stimmen, klare Gitarrenriffs, druckvolle Bässe, dynamisches Schlagzeug, Vintage Keyboard-Sounds, eine bissige Bluesharp sowie ein cooles Saxophon zeichnen „handmade“ aus.

• Der Eintritt kostet 14 Euro, für Kulturbahnhof-Mitglieder 12 Euro, an der Abendkasse. Eine Reservierung ist möglich unter Tel. 04187 - 900771.